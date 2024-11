Prager Student sucht Zeitzeugen aus den Steyr-Werken

Der junge Historiker Leo Stauber von der Universität Prag beschäftigt sich in seiner Doktorarbeit mit der Geschichte der Steyr-Daimler-Puch AG und ihrer Rüstungssparte von der Nachkriegszeit bis in die 1990er-Jahre. Im Stadtarchiv Steyr und im Museum Arbeitswelt hat er bereits zahlreiche Quellen ausfindig machen können. Nun sucht er ehemalige Beschäftigte des Konzerns, die bereit sind, ihm von ihren Erfahrungen und Erinnerungen zu erzählen. Besonders interessiert ist Stauber am Arbeitsalltag bei Steyr-Daimler-Puch und an den internationalen Kooperationen des Unternehmens, etwa in Griechenland oder Nigeria.

Interessierte Zeitzeugen, die sich mit Leo Stauber unterhalten möchten, erreichen ihn per E-Mail an leo.stauber@live.de

