Strom aus der Konservefür alle Fälle

Es müssen nicht nur Spannungsgefälle sein, die auftreten können und ausgeglichen werden müssen, damit weiter Strom fließt und das Netz nicht wankt und kollabiert. Photovoltaik liefert keine Elektrizität, wenn die Sonne untergegangen und es finster geworden ist, Windräder stehen bei Flaute still. Für die variierende Stromzufuhr errichten die Stadtwerke jetzt einen Puffer, in der Dimension von zwei Megawattstunden einen gar nicht so kleinen.

"Wir sind ein Teil der Regelenergieversorgung", erklärt Christoph Sandler, Projektleiter bei den Stadtwerken. Kommt es zu einem Abfall oder einem Überfluss im Netz, greifen neben dem Verbund, der beim Donaukraftwerk in Mitterkirchen bereits einen auf 14,2 Megawattstunden ausgelegten Großspeicher betreibt, auch die Stadtwerke Amstetten als Stromerzeuger rettend vor einem Blackout ein.

Baubeginn für die Container mit riesigen Akkus in ihren Räumen wird noch heuer auf dem Gelände des Ybbskraftwerkes sein, wofür der Kommunalbetrieb 900.000 Euro investiert.

Der Strompuffer, der mit technischer Hilfeleistung des Austrian Institute of Technology (AIT) gebaut wird, ist aber auch eine Vorkehrung für den Ernstfall. Schon jetzt verläuft ein eigener Kabelstrang vom Trafo des E-Werks zur Pölzhalle, die bei einem Krisenfall zur Schaltstelle und zum Versorgungszentrum im Bezirk wird und unabhängig von der Außenwelt mit Elektrizität versorgt wird. Sollte es gegen alle Hoffnungen doch einmal zu einem Blackout kommen, braucht man, anders als etwa im Krankenhaus, keine Dieselaggregate anzuwerfen, sondern bezieht Notstrom aus der Großbatterie.

Christoph Sandler, Projektleiter bei den Stadtwerken

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer