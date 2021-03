Streit unter Jugendlichen eskaliert: Polizeieinsatz bei Sierninger Freibad

Der Vorfall ereignete sich bereits am 8. März. Eine Gruppe von Jugendlichen hat sich beim Freibadparkplatz aufgehalten, als gegen 18 Uhr ein 16-Jähriger vorbeikam. Er stellte sich für einen "Smalltalk" zu ihnen, weil eine Bekannte von ihm dabei war. Als der Bursche plötzlich von einem 17-jährigen Steyrer wüst beschimpft und zum Gehen aufgefordert wurde, beorderte er seine Freunde zum Freibadparkplatz.

Kurze Zeit später hatte sich eine Gruppe von etwa 15 Jugendlichen versammelt. Zuerst beschimpften und beleidigten sie sich gegenseitig, dann kam es zu einer Rauferei zwischen einem Jugendlichen und dem 17-Jährigen. "Sie schlugen sich rund um das Auto, bis sie auf der Motorhaube landeten", berichtet die Polizei am Donnerstag.

Schließlich griff der ältere Bruder des 17-Jährigen in das Handschuhfach seines Autos und nahm eine Schreckschusswaffe heraus. Nachdem er einen Schuss senkrecht nach oben in die Luft abgegeben hatte, rückte die Polizei an. Die Beamten stellten die Waffe sowie ein Messer sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot gegen die Beteiligten aus. Anzeigen folgen.

