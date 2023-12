Streit in Steyr eskalierte: 22-Jähriger stach auf Kontrahenten ein

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, beide aus Syrien, ist am Heiligen Abend in Steyr völlig aus dem Ruder gelaufen. Der 24-Jährige und sein um zwei Jahre jüngerer Gegner waren gegen 19:40 aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten. Die Situation schaukelte sich derart auf, dass der Jüngere seinem Kontrahenten ein Messer in den Rücken stach. Der 24-Jährige wurde von Sanitätern versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht, während der 22-Jährige vom Tatort flüchtete.

Nach umfangreichen Erhebungen und Fahndungsmaßnahmen wurde der Täter in der Wohnung eines Verwandten gefasst. Er soll zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein. Der junge Mann wurde in das Polizeianhaltezentrum Steyr gebracht und mittlerweile nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Garsten überstellt. Bei seiner Einvernahme am Christtag gab er an, sich an nichts mehr erinnern zu können, teilte die Polizei am Montagabend mit. Weitere Ermittlungen laufen.

