Streetwork Steyr feierte Jubiläum

Mit Landesrätin Birgit Gerstorfer, Vizebürgermeister Michael Schodermayr, Manfred Humer (Vorstand Verein ISI) und David Hinderling (Geschäftsführung Verein ISI) gab es einen „Wünsch-dir-was-Luftballonstart“.

Bei der Feier wurden ein von Jugendlichen durchgeführtes und von einer Streetworkerin begleitetes Secondhand-Projekt und die Ergebnisse von Stadtteilbegehungen vorgestellt. Bei diesen waren Streetworker mit einzelnen Jugendlichen unterwegs, die ihnen besondere Erlebnisse, die die Jugendlichen mit Plätzen in Steyr verbinden, erzählten und zeigten. Dies wurde dokumentiert und fotografisch festgehalten.

Das Streetwork-Team in Steyr besteht aus Astrid Immler, Alfred Haslinger in Steyr-Mitte sowie Marlene Stoubenfol und Vladimir Moet am Resthof. Jährlich haben sie bis zu 600 Kontakte mit Jugendlichen von zwölf bis 25 Jahren zu verschiedenen Themen und Anliegen