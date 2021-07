Street Food in Kirchdorf

Nach coronabedingter Zwangspause tourt das European Street Food Festival wieder durch Österreich. Am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr bieten zahlreiche Food-Stände, Aussteller, Köche, Food-Trailer und Trucks aus aller Herren Länder in der Kirchdorfer Innenstadt frische Köstlichkeiten aus aller Welt an und wollen damit nicht nur junge Genießer begeistern. Der Eintritt ist frei.