Street Food Festival gastiert in Kirchdorf

Die erste Station des Genussfestivals ist heute und morgen die Innenstadt von Kirchdorf an der Krems. Bei freiem Eintritt werden Köstlichkeiten aus aller Welt angeboten. Vom neuseeländischen Maori Steak bis zum Schmankerl aus heimischen Küchen, von Vegetarischem bis Gegrilltem, von exotischen Köstlichkeiten bis zu Cupcakes und Waffeln. Neben den "Food-Ständen" werden natürlich auch Getränke in allen möglichen Varianten angeboten. Das Street Food Festival ist am 2. April von 11 bis 22 Uhr und am 3. April von 11 bis 20 Uhr geöffnet.