Streckenrekord von Tobias Rattinger am Wolfgangsee

Auch zum Saisonende sind die Athleten des LAC Amateure Steyr in ausgezeichneter Verfassung. Beim 49. Internationalen Wolfgangseelauf gewann Tobias Rattinger auf der 5,2-Kilometer-Strecke in 16:14 Minuten sogar mit Streckenrekordzeit. Sein Bruder Daniel verpasste in 17:48 Minuten das Stockerl nur knapp und wurde Gesamt-Vierter.

Mutter und Tochter erfolgreich

Bei den Frauen belegte die erst 15-jährige Flora Heiml in 22:32 Minuten den ausgezeichneten 2. Rang, die U16-Wertung gewann sie damit klar. Im 27-Kilometer-Bewerb lief ihre Mutter Claudia Heiml in der Klasse W45 in 2:09.45 Stunden auf den zweiten Platz. Martina Catel wurde in der Klasse W40 in 2:13,44 Stunden ebenfalls Zweite. Manfred Leitenbauer benötigte für den Klassiker über 27 Kilometer 2:13,12 Stunden und wurde damit Zwölfter in der Klasse M50. Ausgezeichnet unterwegs war auch Hans Pölz. Der Senior vom LAC wurde nach tollen 2:55,19 Stunden Zweiter in der Klasse M70.

Katharina Kreundl wurde Landesmeisterin über 10.000 Meter. Bild: LAC

Weiterhin in Lauflaune befindet sich auch Katharina Kreundl. Das weibliche Aushängeschild des LAC Amateure Steyr auf den Mittel- und Langdistanzen wurde in Neuhofen Landesmeisterin über 10.000 Meter. Ihre Zeit: 38:01 Minuten.