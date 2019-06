Straßmayr eröffnet Werk

Mit modernsten Anlagen zur Großteilebeschichtung, Industrielackierung und Strahlvorbehandlung ausgestattet, hat sich das Adlwanger Unternehmen Straßmayr in ganz Oberösterreich einen Namen gemacht. Die Firma hat jetzt die Großhalle des insolvent gewordenen Reifenhändlers Bruckmüller in Sierning übernommen und zu ihrem neuen Hauptsitz gemacht.

Durch die Modernisierung am neuen Standort ergeben sich bisher nie dagewesene Möglichkeiten in der Beschichtungstechnik. "Wir können mittlerweile auf 16 Jahre Erfahrung rund um die Oberflächenbehandlung zurückblicken", so Geschäftsführer Nicolas Straßmayr. Der Beschichtungsbetrieb startete damals mit nur einem Mitarbeiter und erhöhte mit immer größeren Auftragsvolumen den Mitarbeiterstand auf derzeit 15 Personen. Der neue Standort wird mit einem "Tag der offenen Tür" morgen, Samstag, eröffnet.

