Linksabbieger in die Voralpenbundesstraße B122 brauchen in Sierning gute Nerven. Wenn die Verkehrslücke knapp ist, der Fahrer in der Hektik den Motor abwürgt und der Vorranghabende keine Notbremsung mehr schafft, dann kracht es. Die Horrorkreuzung wird heuer mit einem doppelspurigen Kreisverkehr entschärft. Die Straßenplaner des Landes nennen ihn "Knoten B122/B140", was der Dimension des fünf Millionen Euro teuren Kreisels entspricht.