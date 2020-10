In der Landarbeitersiedlung und auf der Stelzhamerstraße vom Citykino Richtung Gericht dauern die Arbeiten von heute, 7., bis 14. Oktober. Von 8. bis 16. Oktober sind Hessenplatz und Aichetgasse nach erfolgtem Kanalbau betroffen. Die Schwarzmayrstraße folgt in der Kalenderwoche 42/43, der Christkindlweg ebenfalls in Woche 43.

Ab 7. Oktober beginnen die Straßenbauarbeiten im Bereich des Alten Theaters und die Grabungsarbeiten für die Gehsteigverbreiterung gegenüber des Steyrer Finanzamtes. Hier wird es bis voraussichtlich 13. November zu Verkehrsbehinderungen, Straßensperren und zu Einschränkungen bei den Parkplätzen kommen.