St.Peter führte zweimal und verlor 2:5

Seitenstetten plagte sich in der 2. NÖ. Landesliga gegen Schlusslicht Melk bis zur 72. Minute, bis Poustka das 1:0 erzielte. Danach musste die Elf nach dem Ausschluss von Maderthaner (77.) in Unterzahl das 1:1 hinnehmen und riss das Steuer noch herum: Eder (83.) und Poustka (93.) trafen noch zum 3:1-Pflichtsieg.

St. Peter hielt beim Tabellenzweiten Wieselburg in der ersten Hälfte das Spiel offen, ging durch Idrizaj in der 3. Minute per Elfmeter 1:0 in Führung, Stradner gelang nach dem Ausgleich (19.) das 1:2 (32.). Die Braustädter glichen vor der Pause aus und setzten nach: St. Peter ging bei einem Endstand von 5:2 schlussendlich noch unter.