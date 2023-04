Stocksportler feiern Heimdebüt in der Oberliga

Sektionsleiter Konrad Hofer hat erneut den Ligaerhalt als großes Saisonziel ausgegeben. Im ersten Ligamatch des Jahres mussten die Gleinker auswärts beim ASK Stocksport St. Valentin eine 3:7-Niederlage hinnehmen.

Kommende Woche steigt das erste Heimspiel in der Gruppe. Am Mittwoch, 12. April, empfängt die TSU Steyr um 19 Uhr auf der Gleinker Stockschützenanlage den ESV Eisbär Marchtrenk. Hofer hofft auf zahlreiche Zuschauer und Unterstützung von den Rängen. Insgesamt stehen sechs Gruppenspiele (daheim und auswärts) auf dem Programm. Am 5. Mai folgt das Heimspiel gegen Pennewang.

