Stimmzettel ist mit sieben Listen lange wie noch nie zuvor

Der Rechnungshof arbeitete vor zwei Jahren noch einmal in einem vernichtenden Bericht die Misswirtschaft beim Schlosshotel auf, an dem der damalige Bürgermeister Wolfgang Mair (VP) stiller Teilhaber war und das die Stadt mit Millionenaufwand vor dem Konkurs gerettet hatte. Dass die in einem Machtzirkel selbstherrlich agierende VP für Skandale nicht weiter abgestraft wurde, verdankte sie einem zwischenzeitigen Bürgermeisterwechsel.