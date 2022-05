Stiftsort lädt zum bereits 27. Mal zum Marktlauf ein

Im März 2019 war der Stiftsort zudem auch Schauplatz der Straßenlauf-Landesmeisterschaft. Nun wagt der TuS Kremsmünster ein Comeback seines Traditionslaufes: Am Sonntag, 15. Mai, findet die 27. Ausgabe statt. Mit seinem flachen Rundkurs durch das Ortszentrum richtet sich der schnelle 10-Kilometer-Lauf an ambitionierte Volksläufer wie auch an Anfänger. Die Nachwuchsbewerbe starten um 11 Uhr, der Inlineskating-Bewerb um 12.30 Uhr, der Staffellauf um 13.15 Uhr und der Hauptlauf um 14 Uhr. Infos: www.marktlauf.at