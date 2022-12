Steyrtaler Lions brachten einer Familie Wärme

Eine Woche vor Weihnachten saß eine Mutter mit ihren drei Kindern in ihrem kleinen Häuschen plötzlich in der Kälte. Der sehr alte, mit Holz befeuerte Ofen, der fürs Kochen und Heizen verwendet wurde, hatte endgültig den Geist aufgegeben.

Durch Zufall erfuhr der Lions-Club Steyrtal davon. "Wir sind zur Familie gefahren, um uns ein Bild zu machen", sagt Kurt Plursch, Präsident des Lions-Club Steyrtal: "Im Haus hatte es gefühlt null Grad." Da sei rasche und unbürokratische Hilfe notwendig gewesen.

Gemeinsam mit Club-Sekretär Andreas Bachinger fragte er bei der Firma Lohberger in Schalchen, von denen der Tischherd stammte, zwecks Ersatzteilen an. Diese waren für das alte Modell nicht mehr vorrätig. Johann Rinnerthaler, der bei der Lohberger-Gruppe den Kundendienst der Sparte "Herd & Öfen" leitet, bot aber nach Rücksprache der Geschäftsleitung an, der Steyrtaler Familie, bei der es finanziell an allen Ecken und Enden zwickt, einen Ausstellungsherd im Wert von mehreren tausend Euro zu schenken.

Präsident Kurt Plursch holte als "Christkindl" den neuen Holzofen in seinem Firmenbus von Schalchen im Bezirk Braunau ins Steyrtal, um die fachgerechte Montage kümmerte sich das Installationsunternehmen Augustin ebenfalls kostenlos. Die ganze Aktion dauerte nicht einmal fünf Tage.

Die alleinerziehende Mutter und ihre drei Kinder konnten ihr Weihnachtsfest bereits ohne zu frieren feiern. "Wir möchten uns herzlich beim Lions-Club Steyrtal, der Firma Lohberger und der Firma Augustin für dieses Weihnachtsgeschenk bedanken", sagt die glückliche Steyrtalerin.

