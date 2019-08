Steyrtalbahn beförderte zum Jubiläum wieder Post

Als im Jahr 1868 Steyr endlich mit der Rudolfsbahn Anschluss an das Eisenbahnnetz bekam, scharrten Wirtschaftstreibende schon in den Startlöchern. Sie witterten ein gutes Geschäft mit Qualitätsholz, wenn die Baumstämme nicht mehr über die Flüsse nach Steyr gedriftet werden müssten, sondern stattdessen auf Waggons verladen würden. Aktien wurden schnell aufgelegt, Ingenieurspläne gezeichnet und am 19. August 1889 die erste Teilstrecke von Garsten nach Grünburg eröffnet.

Richtig gelesen, Garsten! Denn erst 1890 wurde das Gelände und der Lokalbahnhof von Garsten nach Steyr um- und eingemeindet. Zu diesem Zeitpunkt pfauchte das Dampfross schon bis nach Agonitz. Als dann 1909 auch noch die Trassenfreigabe bis nach Klaus erteilt wurde, hatte die Steyrtalbahn mit der Flügelstrecke von Pergern nach Bad Hall mit 55 Kilometern ihre größte Netzweite erreicht. Als der Omnibus eine zu starke Konkurrenz bei den Fahrgästen war, wurde bereits 1933 der Seitenarm von Sierning nach Bad Hall wieder eingestellt.

All die historischen Fakten konnten die mehr als 1000 Fahrgäste, die die Waggons bestiegen oder mit einer Draisine mitfuhren, am Sonntag beim 130. Jahresfest am Bahnhof Grünburg auf Schautafeln nachlesen. Die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (ÖGEG) setzte zur Freude der Eisenbahnfans gleich drei Lokomotiven in Dampf. "Dass das alles unser Fuhrpark ist, macht uns schon ein bisschen stolz", sagt Harald Süß, der Fahrdienstleiter der ÖGEG, die die Schmalspur durch das Steyrtal seit 1985 als Museumsbahn weiterbetreibt.

Ein Gefährt stand noch vor kurzem in der Werkstätte. Mit aller Anstrengung brachten die ehrenamtlichen Mechaniker der ÖGEG einen Postwaggon aus der Gründerzeit der Bahn wieder auf Vordermann, der über Jahrzehnte als Leihgabe durch das Zillertal rollte. Am Sonntag warfen Philatelisten wieder eine Sonderstempelung von Sondermarken zum Jubiläum in den Briefschlitz des Postwaggons.

