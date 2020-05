Steyrs Studenten diskutierten mit Ex-Kommissarin

Im Rahmen dieser können Supply-Chain-Management-Masterstudierende im letzten Semester unterschiedliche Führungsstile kennenlernen und den für sie passenden Stil herausfiltern. Höhepunkt dieser Veranstaltung ist die Paneldiskussion mit erfahrenen Führungskräften. Heuer fand sie aufgrund der Corona-Pandemie erstmals im Onlinemodus statt – und das mit hochkarätigen Diskussionspartnern.

EU-Kommissarin für Verkehr

Neben Oberösterreichs stellvertretendem Landespolizeikommandanten Franz Gegenleitner und Ökopionierin Lisa Muhr, Gründerin des Ökolabels "Göttin des Glücks", stand Violeta Bulc den Logistikstudierenden Frage und Antwort. Bulc war bis vor fünf Monaten EU-Kommissarin für Verkehr in der Kommission von Jean-Claude Juncker und hat in dieser Funktion fünf Jahre lang Europas Schicksal entscheidend mitgeprägt.

In einer Liveschaltung hatten die Studierenden Gelegenheit, von ihr mehr über Führung in großen internationalen Organisationen zu lernen und Einsichten aus erster Hand über die europäische Verkehrs- und Transportpolitik sowie die zukünftige Ausrichtung der EU-Politik in diesen Fragen zu gewinnen. Sie hoffe, den Studierenden ein wenig Nahrung für ihre Gedanken mit auf den Weg gegeben zu haben, sagte Bulc danach.