Steyrs Stadtgeschichte kommt auf Rädern daher

Seit ihrem Amtsantritt vor knapp zwei Jahren ist Steyrs Stadtarchivarin Doris Hörmann mit teilweise arbeitsintensiven Dienst- und Transportwegen konfrontiert.

Da das Stadtarchiv immer mehr aus den Nähten platzt, Bücher- und Schriftreihen aus dem Museum zu ihr gewandert und Aktenberge aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in ihre Obhut gelangt sind, ist sie mehr als gefordert. Besonders die Übersiedlung von Bibliotheksgut in die im Aufbau befindliche Studienbibliothek in Zwischenbrücken hat rasch die Grenzen des innerstädtischen Transportes per Pkw aufgezeigt.

Als ambitionierte Radfahrerin – Doris Hörmann fährt täglich von St. Ulrich zu ihrem Arbeitsplatz am Stadtplatz – hat sie aus der Not eine Tugend gemacht. In Absprache mit dem Vorstand des Vereins "Freunde der Geschichte" wurde um 600 Euro ein Transportanhänger für ihr Fahrrad angekauft. "Unterwegs fürs Stadtarchiv", steht auf seiner Rückseite zu lesen und bereits jetzt, nach kurzer Zeit, wird Doris Hörmann als "radelnde Archivarin" von Steyr bezeichnet.

Derzeit sind ihre Hauptwege rein innerstädtisch: Einige Male im Monat besucht sie das Museum, meist aber geht die Fahrt nach Zwischenbrücken in die neue Bibliothek. Allein im letzten Monat hat Doris Hörmann mehr als eine Tonne Bücher transportiert.

Gefragt, ob diese Leistung noch zu toppen ist, kommt die Antwort überraschend spontan: "Mein nächstes Ziel gilt dem Versuch, mit Rad und Anhänger via Taborlift in das Außendepot bei den Stadtbetrieben zu gelangen. Wenn es funktioniert, wird man mich auch dort öfter sehen." (loc)