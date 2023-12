Steyrs Stadt-Chef: "Man lässt uns bei ausgestreckter Hand verhungern"

Die Zeiten waren dereinst schon rosiger, die finanzielle Situation der Stadt Steyr schon deutlich besser. So die Kurzfassung nach der Budgetgemeinderatssitzung am Donnerstag im Steyrer Rathaus. In Zahlen gefasst liest sich das Steyrer Budget für das Jahr 2024 so: Einnahmen von rund 171,5 Millionen Euro stehen Ausgaben von 177,1 Millionen Euro gegenüber. Rund 22,7 Millionen Euro will Steyr im kommenden Jahr investieren. Fast 21,2 Millionen Euro müssen an Krediten aufgenommen werden. Der