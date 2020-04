Steyrs Schwimmer halten sich mit Trockentraining fit

Die vier Olympiazentrumsschwimmer des Askö Schwimmclubs Steyr, aktuell auch Österreichs Rekordhalter in der Staffel, trainieren zur Zeit unter Quarantäne in den eigenen vier Wänden. Lediglich die Bundesheersoldaten Alexander Trampitsch und Johannes Dietrich durften ein improvisiertes Krafttraining draußen absolvieren – beim Befüllen der Supermarktregale.

Das Element Wasser fehlt

„Zugseiltraining, kleine Gewichte, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht sowie viel Radfahren und Laufen“, erklärt Sebastian Steffan das aktuelle Programm.

Allerdings fehlen den Steyrer Topschwimmern ihr eigentliches Element, das Wasser. „Vielleicht trifft es uns deshalb noch etwas härter als die anderen Spitzensportler zu Hause“, sagt Marvin Miglbauer. Der Rückenspezialist hält sich auch in seinem Garten in St. Ulrich fit.

Finanzielle Lage wird schwierig

Alles in allem heißt es nun durchkämpfen, bis man wieder ins kühle Nass springen darf. „Die Olympischen Spiele wurden verschoben und so bleibt uns noch mehr Zeit für die Qualifikation“, sieht Alexander Trampitsch zumindest schon wieder positiv in die Zukunft.

Doch auch finanziell schlägt sich die Coronakrise auf den Steyrer Verein längst nieder. „Unserer Schwimmschule entgehen viele Einnahmen. Auch der traditionelle Schwimmerflohmarkt musste bereits abgesagt werden. Bald wird es eng werden mit den laufenden Zahlungen. Aber da müssen wir jetzt durch“, sagt ein niedergeschlagener Sportleiter Jürgen Unger-Ellmaier.