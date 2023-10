Steyrer zertrümmerte Zigarettenautomaten mit Axt

Am helllichten Tag ist ein junger Mann mit einer Axt durch das Stadtgebiet von Steyr spaziert. Der 29-Jährige wurde von Passanten dabei beobachtet, wie er am Samstag gegen 16:30 Uhr mit dem Werkzeug auf einen Zigarettenautomaten einschlug. Die Polizei rückte mit zwei Streifen an, nahm den Mann fest und brachte ihn zur Polizeiinspektion. Er zeigte sich bei der Einvernahme geständig und wird auf freiem Fuß angezeigt, teilte die Exekutive am Montag mit.

