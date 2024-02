Steyrer Wirte schäumen: Stadt erhöhte Gebühr für Schanigärten um 50 Prozent

Noch ehe mit 1. März die Sommersaison in den Schanigärten am Steyrer Stadtplatz startet, schäumt es in diesen bereits. Aktuell handelt es sich jedoch nicht um das kühle Blonde aus einem der Zapfhähne, sondern vielmehr um heiße Wirte. Jene Vorschreibungen der Stadt, die ihnen aktuell in die Stube flattern, lässt sie schäumen: Nach einer bereits vor einem Jahr erfolgten Indexanpassung von 4,20 Euro je Monat und Quadratmeter benützter öffentlicher Fläche auf 4,60 Euro müssen die Wirte ab dieser