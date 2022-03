Steyrer waren hilfsbereit: 3050 Euro für die Ukraine

"In der aktuellen Krisensituation in der Ukraine ist schnelle, unbürokratische Hilfe notwendig", sagt Andreas Böck. Der Bezirksvorsitzende der Jungen Generation in der SP organisierte kurzerhand eine Spendenaktion auf dem Steyrer Stadtplatz: "Es hat ordentlich geraschelt, nicht geklimpert, es gab fast nur Scheine in der Box."

Binnen drei Stunden landeten 3049,70 Euro in der Spendenkasse. Die gesammelte Summe geht an die Volkshilfe, die sämtliche Spenden eins zu eins für die sofortige Nothilfe in der Ukraine verwendet. "Ich bin überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft so vieler Menschen", sagt Vizebürgermeister Michael Schodermayr, Vorsitzender der Volkshilfe Oberösterreich. In dieser Krisensituation sei es ein Gebot der Stunde, sich solidarisch mit den Flüchtenden und mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. Viele Menschen haben durch den Angriff Russlands auf die Ukraine alles verloren, hier gelte es, sofort zu helfen. Die Volkshilfe als erfahrener Abwickler von Soforthilfe ist bereits seit 16 Jahren in der Ukraine tätig.