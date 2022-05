Steyrer Umstyling-Event geht in die nächste Runde

Stylealarm, der große Umstyling-Event der Region, geht dieses Jahr in die nächste Runde. Interessierte können sich bis 30. August für die Veranstaltung bewerben und dabei einen neuen Style gewinnen, der bei der großen Live-Modenschau am 9. September präsentiert wird.

Das Bewerbungsformular kann auf www.schwinghammer-mode.at/stylealarm heruntergeladen und danach ausgefüllt und mit Bewerbungsfoto per Mail an stylealarm@gmx.at oder per Post an Schwinghammer Mode, Stadtplatz 9, 4400 Steyr, geschickt werden.

Aus allen Bewerbungen werden je drei Frauen und drei Männer für das Umstyling ausgewählt. Bei der Modenschau am 9. September werden aus diesen Teilnehmern die Besten gekürt. Bei der von den OÖNachrichten präsentierten Veranstaltung gibt es tolle Preise zu gewinnen. Anmeldeschluss ist der 30. August um 23.59 Uhr.