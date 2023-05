Steyrer Tauchergarten bleibt in diesem Sommer gesperrt

Der Tauchergarten im städtischen Freibad ist in dieser Sommersaison gesperrt. Eine Panzerglasscheibe ist beschädigt und muss erneuert werden. Um den Badebetrieb nicht zu stören, startet die Reparatur erst im Herbst.

Der Tauchergarten steht unter Denkmalschutz. Er wurde im Sommer 1959 gemeinsam mit dem Stadtbad eröffnet. Die Entwürfe für das Bad an der Haratzmüllerstraße stammen vom 2007 verstorbenen Wiener Architekten Friedrich Florian Grünberger, auch genannt der „Bäderpapst von Wien“. Der Tauchergarten ist einzigartig in Österreich. Zentrales Gestaltungselement ist eine Betonplastik mit integrierter Rutsche. Die Plastik weist ovale Öffnungen auf, die man durchtauchen kann. Das Becken ist an zwei Seiten mit großen Glaswänden ausgestattet. Ebenfalls unter Denkmalschutz steht der Sprungturm im Stadtbad. Der Zehn-Meter-Turm wurde im Jahr 2018 saniert.

