Steyrer tafeln zum dritten Mal lang am Stadtplatz

Am Donnerstag, 11. August, ab 19 Uhr kredenzen die Topköche vom Landgasthof Mayr in St. Ulrich und vom Taborturm in Steyr an einer 40 Meter langen, festlich gedeckten Tafel ein feines 3-gängiges Menü. Neben Tatar vom Rind und Garnelen erwartet die rund 120 Gäste ein zartes Steak vom Weiderind, köstliches Forellenfilet sowie eine Zitronentarte. Anmeldung für die Lange Tafel: office@highjump.at