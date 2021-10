Immer in Eile. Immer ein Mond. Immer ein Buch. Auf Etappensiege folgen Treppenstürze. Erst einmal den Autorenkollegen aus Berlin die Stiegen hinaufjagen in die Stadtschreiberwohnung. Kurz den Kopf gestoßen, fünfzehntes Jahrhundert, sage ich, treibe ihn weiter an. Steyr im Schnelldurchlauf für den Kollegen, der nur ein paar Stunden Zeit hat. Berliner, ans Giebelfenster tretend, sich weit hinausbeugend, zitiert Friederike Mayröcker beim Anblick der knappen Aussicht: da ich morgens und moosgrün.