Steyrer Spin-off überzeugt mit wartungsfreiem Filter

"Wir sind auf dem Weg, die Art und Weise, wie Luftfiltration heute und in Zukunft durchgeführt wird, zu revolutionieren." Diese durchaus selbstbewusste Beschreibung liefert die in der Steyrer Berggasse beheimatete Filter System Steyr GmbH (FSS) auf der Startseite ihrer Website. "Unser Filter ist auf Nachhaltigkeit, längere Lebensdauer, verbesserte Luftströme und mehr ausgelegt und ist in der Lage, Hindernisse zu überwinden, die herkömmliche Filter nicht überwinden können."

In der Praxis bedeutet dies, dass FSS einen Partikelfilter entwickelt hat, der weder gewartet noch getauscht werden muss. Feste Partikel mit einer Größe kleiner als ein Mikrometer können gefiltert werden, ohne dass der Filter verstopft. Dadurch fällt kein Abfall mehr an und der zunehmenden Feinstaubbelastung wird entgegengewirkt. Anwendungsbereiche für diese innovative Filterlösung aus Steyr finden sich in der Automobilbranche, Medizin, Industrie, Klimatisierung und in öffentlichen Bereichen.

Beim oberösterreichischen Landespreis für Innovation, bei dem seit 30 Jahren herausragende Entwicklungen heimischer Unternehmen prämiert werden und für den es heuer 89 Einreichungen gab, gewann FSS nun in der Kategorie "Kleine und Mittlere Unternehmen". Neben dem Siegerscheck in Höhe von 4000 Euro für die wartungsfreien Filtersysteme des Steyrer Unternehmens gab es auch eine Nominierung für den österreichweiten Sonderpreis "Econovius" für innovative KMUs.

FSS ist ein Spin-off des im Jahr 2015 von Martin Schifko gegründeten Software-Spezialisten ESS (Engineering Software Steyr). Dabei handelt es sich um einen Hersteller hochmoderner hybrider CFD/CSD-Software und Spezialisten für die Automatisierung des Vorverarbeitungsschritts der Vernetzung.

