Steyrer SP surft auf Umfragehoch

Bei der Enthüllung der Plakate für Bürgermeisterkandidat Markus Vogl im Hof des roten Parteicasinos schlug gestern eine hohe Dosis Zuversicht durch. Bei der Gelegenheit präsentierte die SP gleich neben Vogl auch Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr, Stadtrat Michael Schodermayr, Gemeinderat Christian Baumgarten und die frühere Direktorin des Museums Arbeitswelt, Katrin Auer, als Kandidaten für den Stadtsenat. Das Quintett ist auch auf den Schnapskarten abgebildet, die neben Kugelschreibern, Feuerzeugen und Buntstiften im Wahlkampf verschenkt werden. Im Senat vertreten ist die SP aber nur mit vier Stadträten. Bei der Pressekonferenz ergriffen die Stadtsenatsmitglieder in spe gleich wie Ressortchefs das Wort. Baumgarten kündigte als künftiger Wohnbaustadtrat an, dass die kommunale GWG in einer großangelegten Aktion die Gemeindebauten mit Balkonen nachrüsten werde. Auer sagte, sie werde vor der Wahl noch Kulturstammtische abhalten, wo sie sich mit der Szene austauschen wolle. Was auch nur in der Gewissheit, dass sie Kulturstadträtin wird, Sinn ergibt.

Den Optimismus der Partei mag begründen, dass sowohl von der Landes- als auch von der Stadtpartei beauftragte Umfragen den Zugewinn von zwei Mandaten verheißen haben, wie die OÖN in Erfahrung bringen konnten. Genauere Prognosezahlen hütet die SP wie ihren Augapfel. Vogl sagte, die SP könne berechtigterweise guter Dinge sein, dass eine hervorragende Leistungsbilanz für die Stadt an den Urnen belohnt werde: "Nur, gute Umfragewerte sind noch gar nichts, wir müssen sie auch heimbringen." Bei aller Personalplanung wisse die SP zudem genau, "dass die Wähler entscheiden".