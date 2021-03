Steyrer soll elf Einbrüche verübt haben

Das berichtete die Polizei am Freitag. Konkret soll der Mann in der Zeit zwischen 19. Februar und 2. März insgesamt elfmal in verschiedene Geschäfte und Firmen in Steyr eingebrochen sein.

Die Beute aus den Einbrüchen ist laut Polizei sehr gering, es entstand aber ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. "Der Beschuldigte zeigte sich bei seiner Einvernahme umfassend geständig", so die Polizei in einer Aussendung. Als Motiv nannte er die Finanzierung seiner Heroinsucht. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Steyr eingeliefert.