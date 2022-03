Steyrer Skibobfahrer schürften bei der Weltmeisterschaft 25 Mal Edelmetall

Diese Medaillenausbeute der Rennläufer des Askö Schibobclubs Steyr bei den Skibobweltmeisterschaften in Spital am Semmering kann sich sehen lassen. Das Steyrer Team eroberte stolze 25 Edelmetallstücke: neunmal Gold, neunmal Silber und siebenmal Bronze.

In der Allgemeinen Klasse schürfte Pia Zoister im Slalom und in der Kombination jeweils WM-Silber, im Riesentorlauf eroberte sie zudem die Bronzemedaille. Ihre Mutter Kerstin Zoister trug sich ebenfalls gleich dreimal in den Medaillenspiegel dieser Weltmeisterschaft ein. Sie gewann Silber im Super-G sowie Bronze im Slalom und in der Kombination.

Bei den Männern wurde Leonhard Wegmayr Vizeweltmeister in seiner Paradedisziplin, dem Slalom, wo er auch Österreichischer Staatsmeister ist.

Viktoria Zoister vergoldete sich in der Klasse U15 gleich viermal. Sie gewann den Super-G, den Riesentorlauf, den Slalom und die Kombination.

Michael Mayrhofer holte ebenfalls in der U15 Gold im Super-G und Bronze in der Kombination. In derselben Klasse gewann Marcel Mayr Silber im Super-G und in der Kombination sowie Bronze im Slalom und Riesentorlauf. Peter Mayrhofer (U12) holte Silber im Super-G, Riesentorlauf und in der Kombination sowie Bronze im Slalom. Tobias Gruber gewann im Riesentorlauf und in der Kombination leider nur Blech, Fabian Dorfer wurde 5. in der Kombination und 6. im Slalom. Eine Klasse für sich war auch Klaus Mayrhofer: Er gewann bei den Masters 40 alle vier Bewerbe.