Steyrer Senioren können sich für Impfung melden

Gestern wurde in den drei Steyrer Alten- und Pflegeheimen mit den Corona-Schutzimpfungen begonnen. Ab kommenden Donnerstag, 21. Jänner, werden dann auch über achtzigjährige Steyrer außerhalb der Heime gegen SARS-CoV immunisiert.

Laut Mitteilung des Magistrates soll die Stadt Steyr in den nächsten zwei Wochen ein Kontingent von zweimal 210 Impfdosen erhalten. Geimpft wird im Festsaal des Amtsgebäudes Reithoffer an der Pyrachstraße. Als Impftermine vorerst fixiert sind der 21. und der 28. Jänner, jeweils zwischen 13 und 17 Uhr. Steyrer Senioren, die älter als 80 Jahre sind und nicht in einem Altenheim wohnen, können sich ab heute, Freitag, 14 Uhr im Internet auf der Homepage des Landes www.land-oberoesterreich.gv.at oder telefonisch unter der Nummer 0732/772078700 für einen der beiden Impf-Nachmittage anmelden. Zur Immunisierung mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und die e-Card. Die Termine für die zweite Teilimpfung werden bei der Grundimmunisierung vergeben.

Wann die nächsten Corona-Impfungen in Steyr verabreicht werden können, hängt von der Lieferung des Impfstoffes ab. "Unsere verantwortlichen Teams wären bestens gerüstet und hätten Kapazitäten für mehr Impfungen", sagt Bürgermeister Gerald Hackl. Er zeigt sich überrascht, dass die Stadt vorerst nur insgesamt 420 Impfdosen für die rund 2500 Steyrer, die älter als 80 sind, erhalten soll. Den vielen Anrufen zufolge, die in den vergangenen Tagen bereits von interessierten Bürgern beim Steyrer Magistrat eingegangen sind, dürfte dieses Angebot bei Weitem nicht ausreichen.

Personen, die älter als 80 Jahre sind und keinen Impftermin mehr erhalten, werden vorgemerkt und je nach Verfügbarkeit der Impfdosen verständigt, heißt es seitens des Landes Oberösterreich. Für allgemeine Fragen zur Impfung steht auch die Info-Hotline des Sozialministeriums und der AGES unter der Telefonnummer 0800 555 621 zur Verfügung.

