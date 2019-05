Steyrer Schwimmstaffel erzielte in Graz Rekord

STEYR. Beim Schwimmmeeting in Graz schlugen wieder einmal die "Fantastischen Vier" des Askö Schwimmclubs Steyr zu.

Rekordstaffel: Dietrich, Trampitsch, Obmann G. Steffan, Miglbauer, S. Steffan Bild:

Das Quartett Marvin Miglbauer, Johannes Dietrich, Sebastian Steffan und Alexander Trampitsch gewann nicht nur Gold über die 4x100 Meter Lagen, sondern schlug nach 3:42,90 Minuten auch in neuer österreichischer Rekordzeit an. Miglbauer erzielte zudem über 50 und 100 Meter Rücken einen Rekord und qualifizierte sich damit für die Jugend-WM und -EM sowie für die Europameisterschaft 2020. Ebenfalls die EM-Qualifikation in der Tasche hat Brustspezialist Dietrich, der über 200 Meter Brust aber am Rekord scheiterte. Steffan glänzte über 200 Meter Delfin und 50 Meter Rücken mit Bestzeiten.

