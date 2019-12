Steyrer Schwimmer holten in Graz drei Titel und acht weitere Medaillen

Drei Mal Gold, sechs Mal Silber, zwei Mal Bronze: Derart erfolgreich sind die Athleten des Askö Schwimmclubs Steyr von den Kurzbahn-Staatsmeisterschaften in Graz zurückgekehrt. Das meiste Edelmetall steuerten Kraulspezialist Alexander Trampitsch und Allrounder Sebastian Steffan zum Steyrer Medaillenspiegel bei.

Trampitsch schwamm über 400 Meter und 200 Meter Freistil zum Titel. Im 100-Meter-Bewerb, der sich zum Sportkrimi und einem Wettrennen um einen neuen Rekord entwickelte, musste er sich lediglich dem Kärntner Heiko Gigler geschlagen geben. Trampitsch schlug in der Superzeit von 47,47 Sekunden an. Gigler war noch um ein Zehntel schneller.

Steffan erbrachte über 200 Meter Lagen eine sensationelle Leistung. In 1:57,92 Minuten fixierte er nicht nur eine neue persönliche Bestzeit. Auch der Titel war ihm damit gewiss. Über 400 Meter Lagen und 200 Meter Freistil wurde er Zweiter. Über 400 Meter Freistil landete er auf dem dritten Platz.

Zwei weitere Medaillen – Silber über 200 Meter Brust und Bronze über 100 Meter Brust – steuerte Routinier Johannes Dietrich bei. Auch gemeinschaftlich waren die Steyrer Schwimmer erfolgreich. In der Staffel, an der neben Trampitsch, Steffan und Dietrich auch Junior Marvin Miglbauer mitwirkte, eroberten sie zwei Silbermedaillen – über 4 mal 50 Meter Freistil sowie über 4 mal 50 Meter Lagen. In beiden Fällen musste sich Steyr nur knapp der Konkurrenz aus Innsbruck geschlagen geben.

Auch die Junioren zeigten auf

In der Juniorenklasse bekam Miglbauer vier Einzelmedaillen umgehängt. Über 200 Meter Rücken schwamm der 17-Jährige zum Titel. Dazu gab es Bronze über 100 Meter Rücken sowie über 200 und 100 Meter Lagen.

Ein weiterer Steyrer Juniorenschwimmer durfte sich über zwei Medaillen freuen. Felix Preisinger wurde über 200 Meter Freistil Zweiter. Über 200 Meter Schmetterling landete er auf dem dritten Platz.

Im Medaillenspiegel der Kurzbahnstaatsmeisterschaften rangiert Steyr unter mehr als 40 Schwimmvereinen auf dem fünften Platz. Mit Abstand am erfolgreichsten waren die Schwimmer aus Schwechat. Sie brachten es auf 20 Medaillen, davon zehn in Gold. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen der ASV Linz, der 1. USC Traun und der Schwimmverein FK Spittal.