Steyrer Schüler trafen Firmenchefs und besichtigten den Tresorraum einer Bank

In diesem Jahr waren die Volksschulkinder der 3a und 3b Ennsleite, 4a und 4b Tabor und 3a Steyrdorf kreativ und entwickelten mit elf Studierenden des Campus Steyr und ihren Lehrkräften gemeinsam eigene Produkte und Dienstleistungen. Am Markttag boten die rund 90 Schülerinnen und Schüler abwechselnd ihre Waren oder Dienstleistungen am Marktstand an.