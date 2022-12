Steyrer Schüler brachten den Frieden ins EU-Parlament

Stille Nacht, Rudolf das Rentier, ein ukrainisches Lied für den Frieden: Weihnachtliche Klänge schallten am Montag durch das Europaparlament in Straßburg. Oberösterreichische Schüler übernahmen auch heuer wieder die musikalische Gestaltung der Friedenslicht-Übergabe an Vertreter der EU. Ein Schülerchor der HLW Steyr und ein Blasorchester der HTL Oberösterreich – ein Zusammenschluss der HTL Steyr und der HTL Wels – begeisterten die Abgeordneten mit ihrer Darbietung.