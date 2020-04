Binnen nur einer Woche katapultierte sich der Rapsong "Seife" von "Die Sirs feat, Bruno & Pascal" in die heimischen Charts. Auf Youtube wurde der Comedy-Rap bereits mehr als 30.000 Mal angeklickt, in der heimischen Shazam-Rangliste war "Seife" bereits auf Rang elf und rangiert weiterhin etwa vor Hits von Avicii oder Lady Gaga, und in den HipHop-Charts schaffte es das Kunstfiguren-Duo "Bruno & Pascal" gar auf Rang zwei.