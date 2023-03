Steyrer räumten bei der WM gleich 16 Medaillen ab

Der große Pechvogel aus Steyrer Sicht war dabei Leonhard Wegmayr, der bei den Herren leer ausging. Er landete viermal auf dem undankbaren vierten Platz. Nicht viel besser erging es Kerstin Zoister: Sie hatte am Ende drei vierte Plätze zu Buche stehen. Als dreifache Medaillengewinnerin kehrte hingegen Pia Zoister heim: Sie gewann in der Damenklasse Bronze in Riesentorlauf, Super-G und der Kombination. Bei der Jugend weiblich U19 gewann Viktoria Zoister Silber im Slalom und in der Kombination sowie Bronze im Riesentorlauf und im Super-G. Bei den Schülern U12 räumte Peter Mayrhofer drei Goldmedaillen ab: Slalom, Super-G und Kombination. Michael Mayrhofer brachte es in der U15 ebenfalls auf dreimal Gold: Riesentorlauf, Slalom und Kombination. Im Super-G wurde er Dritter. Tobias Gruber gewann in der U19 Gold im Super-G und Silber im Slalom.

