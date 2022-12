Steyrer Primar ist neuer Präsident

M. Guger ist Primar am LKH Steyr und neuer Präsident der MS-Gesellschaft.

Neuer Präsident ist der Primar der Neurologie am Landeskrankenhaus Steyr, Michael Guger. Er organisiert unter anderem seit 2009 die jährlichen interdisziplinären MS-Gespräche in Linz und Steyr.

Primar Tim J. von Oertzen zieht sich nach zehn Jahren als Präsident zurück. Die MS-Gesellschaft betreut in Oberösterreich 800 Mitglieder. In weitere Funktionen wurden unter anderem Lejla Smajlovic und Oberarzt Hamid Assar gewählt. Neu im Team ist als Schriftführerin auch Jasmine Cichlinski, die erste Ansprechpartnerin am MS-Telefon ist.

Die MS-Gesellschaft gibt ihren Mitgliedern Hilfestellung in zahlreichen Beratungsfragen und bietet auch Informationen über ihre Homepage an: www.msges-ooe.at

