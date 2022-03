Steyrer Polizei nahm zwei Drogenlenkern den Führerschein ab

Eine 18-jährige Probeführerscheinbesitzerin aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am 19. März 2022 gegen 18:30 Uhr mit ihrem Pkw zur Polizeiinspektion in der Tomitzstraße in Steyr, um dort einen Bekannten abzuholen, welchem nach einem Suchtgiftdelikt der Führerschein abgenommen worden war.

Dabei stellten die Polizisten bei der Frau eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung fest. Ein Alkotest verlief negativ, ein Drogenschnelltest auf THC deutlich positiv. Die Lenkerin wurde zur polizeiärztlichen Untersuchung vorgeführt, bei der eine Beeinträchtigung durch Suchtgift bzw. Medikamente festgestellt wurde. Ihr wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.