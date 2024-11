Steyrer Mutterberatung übersiedelt auf Ennsleite

Die städtische Eltern-/Mutterberatung übersiedelt in das neue Sozialraum-Zentrum auf der Ennsleite an der Josef-Hafner-Straße 14. Das kostenlose Angebot richtet sich an Familien mit Kleinkindern bis drei Jahre aus Steyr und den Nachbargemeinden. Bei Fragen rund um den Alltag mit Baby unterstützen Mitarbeiterinnen aus den Bereichen Sozialarbeit, Gesundheit und Psychologie mit kompetenter Beratung. Bisher war die Beratungsstelle im Stadtteil Resthof beheimatet.

Die Übersiedlung auf die Ennsleite bringt viele Vorteile, weil auch andere sozialarbeiterische Angebote im neuen Sozialraum-Zentrum angesiedelt werden und so Synergien optimal genützt werden können. Die Eltern- beziehungsweise Mutterberatung wird ab 7. Jänner jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr ohne Terminvereinbarung an der neuen Adresse angeboten. Neu ist die Möglichkeit für Eltern, sich in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee oder Tee mit anderen Mamas und Papas auszutauschen.

