Steyrer Leichtathleten gewannen bereits zum 14. Mal in Folge den Crosslaufcup

Beim Neuhofner Crosslaufcup hat der LAC Amateure Steyr sein Abonnement auf den Gesamtsieg um ein weiteres Jahr verlängert. Bei der 41. Auflage der Leichtathletik-Traditionsveranstaltung entführten die Steyrer Läufer die Teamwertung schon zum 14. Mal in Folge in ihre Heimatstadt.

Nach drei Läufen bei durchwegs frühlingshaften Bedingungen gewann das LAC-Team mit 1108 Punkten vor der LG Kirchdorf mit 500 Punkten und dem LAC Nationalpark Molln mit 334 Punkten. Insgesamt waren heuer 49 Vereine am Start.

Doch nicht nur in der Gesamtwertung eilte der LAC Amateure von Erfolg zu Erfolg: Auch in der Einzelwertung liefen die Steyrer zu sieben Klassensiegen. Julia Ecker, Flora Heiml, Viona Knoll, Evelyn Rohn, Thomas Jungbauer, Richard Öhler und Alex Demse waren in ihren Altersklassen die besten Geländeläufer. Zudem errangen Claudia Heiml, Emma Großalber, Agnes Kreundl und Tobias Holzner jeweils zweite Plätze. Und Fabian Draxler wurde in der U14 männlich Dritter.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at