Steyrer Lehrlingsdays wollen mit Herz und Hirn junge Menschen aktivieren

Während Großunternehmen häufig Lehrlingen die Möglichkeit bieten, ihre sozialen Fähigkeiten in Trainings weiterzuentwickeln, ist dies für kleinere Betriebe eine Herausforderung. Die Lehrlingsdays sollen diesen ohne großen Aufwand kostengünstig die Chance bieten, ihre Lehrlinge mit einem einmaligen Erlebnis weiterzubilden.

Die von Günter Stöffelbauer, Chef der Steyrer Eventagentur High Jump, und Outdoortrainer Martin Krejcarek in Kooperation mit der Zukunftsregion Steyr und der WK Steyr initiierten Lehrlingsdays sind für die teilnehmenden jungen Erwachsenen zwei Tage lang eine Art Hubschrauberflug.

"Aus dieser erhöhten Perspektive sehen wir besser, was es für eine erfolgreiche Lehrzeit braucht", sagt Stöffelbauer, der sich mit Krejcarek als Flugbegleiter sieht, den Blick auf wichtige Lernerfahrungen lenkend. "Wir wollen gemeinsam ein Verständnis von Teamarbeit und den Umgang mit Druck und Konflikten erarbeiten", ergänzt Krejcarek. Es gelte, "herauszufinden, wie wir uns selbst motivieren können, und das Zusammenspiel von Unternehmen und Kunden sowie der eigenen Rolle darin zu verstehen".

Blick über den Tellerrand

Stöffelbauer hat mit seiner Firma jahrzehntelange Erfahrung in der Konzeption von Events und Teamveranstaltungen. Krejcarek deckt als Biologe die Outdoortraining-Ecke ab und begleitet seit 15 Jahren Führungskräfte und Unternehmen bei Organisationsentwicklungsprozessen.

Durch die Mischung der Teilnehmer aus verschiedenen Betrieben und Branchen ergibt sich zusätzlich ein spannendes Erfahrungsfeld für die Lehrlinge. "In Übungen und Aktivitäten werden die Themen sicht- und erlebbar, damit sie in Herz und Hirn übergehen", sagt Krejcarek. Der Slogan der Lehrlingsdays laute auch "mit Herz und Hirn gemeinsam aktiv".

Die Zukunftsregion Steyr arbeitet bereits seit Jahren im Rahmen des Projekts ProChallenge mit dem Outdoortrainer zusammen. Hier erhalten junge Erwachsene mit abgeschlossener Lehrausbildung die Möglichkeit, ihre sozialen Fähigkeiten in Trainings weiterzuentwickeln – ähnlich wie bei den Lehrlingsdays. Heuer setzt die Zukunftsregion den Fokus auf das Schwerpunktthema "Bildende Region" und startet dazu verschiedene Initiativen wie Bildungsvisionsgespräche, Global Goals Design Jam und ein Naturerlebnis. Auch das Weiterbildungsprogramm für Lehrlinge wurde mitangestoßen. "Nach den positiven Rückmeldungen von Unternehmern, die an der ProChallenge teilgenommen haben, war es nur logisch, bereits Lehrlinge in ihrem Entwicklungsprozess zu unterstützen", erklärt Netzwerkchefin Daniela Zeiner. "Vorteil der Lehrlingsdays ist die branchenübergreifende Vernetzung", sagt Cornelia Schwabl, Leiterin der Steyrer Wirtschaftskammer: "Lehrlinge gewinnen Einblick in Berufe der Kollegen und können ihr soziales Netzwerk in der Region erweitern."

Die Lehrlingsdays werden zu 75 Prozent von der WKO gefördert. Die Kosten betragen rund 200 Euro pro Lehrling. Das erste Modul startet am 11./12. Mai im Flößerdorf Großraming. Anmeldung: Günter Stöffelbauer, office@highjump.at, 0699 / 1179 1580.

