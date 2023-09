Steyrer Karateka erobert bei EM zweimal Bronze

Seit 14 Jahren trainiert Dejvid Omerovic bereits beim Askö Karate Steyr. Heuer gelang dem 24-jährigen Steyrer mit bosnisch-serbischen Wurzeln sportlich endgültig der Durchbruch. Nachdem er bereits bei den Staatsmeisterschaften in Graz als Dritter auf dem Stockerl gelandet war, schlug er nun in Soumange in Belgien bei den Stilrichtungseuropameisterschaften im Goju Ryu Karate gleich doppelt zu. Omerovic erkämpfte in der Allgemeinen Klasse im Einzel ebenso Bronze wie im Herren-Teambewerb mit Österreichs Nationalauswahl.

"Dejvid hat bereits einmal EM-Luft geschnuppert, 2016 bei der EM hier in Steyr, damals noch in der U18", sagt Askö-Karate-Obmann Erich Zeindlhofer, "sein nächstes großes Ziel ist nun die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Graz." Dass ihm die steirische Landeshauptstadt liegt, bewies Omerovic heuer bereits bei den Staatsmeisterschaften.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner