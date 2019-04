Steyrer ist Bundestrainer der deutschen Beachvolleyballer

STEYR. Alexander Prietzel wechselt an den Olympiastützpunkt in Stuttgart.

Einer von Alexander Prietzels größten Erfolgen als Beachvolleyballtrainer: Seine Schützlinge Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig gewannen in Mersin (Türkei) als erste Österreicherinnen ein World-Tour-Turnier. Bild: privat

Alexander Prietzel hat den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter gemacht: Der 31-jährige Steyrer ist künftig am Olympiastützpunkt in Stuttgart "Bundestrainer Beachvolleyball für Nachwuchs". In den vergangenen dreieinhalb Jahren war Prietzel als Trainer für Österreichs Nationalteam tätig gewesen, davon die vergangenen beiden Jahre als Damencheftrainer.

In Österreich habe Beachvolleyball nicht zuletzt aufgrund der grandiosen Leistungen seines Freundes Clemens Doppler und der publikumsträchtigen Grand-Slam-Turniere enorm an Bedeutung gewonnen, verglichen mit Deutschland sei der Stellenwert nach wie vor überschaubar. "In Deutschland ist ein Bundesland größer als ganz Österreich, die Damen sind dort Olympiasieger, Weltmeister und World-Tour-Gesamtsieger", sagt Prietzel, "ich dürfte aber in Österreich ganz gut gearbeitet haben, sonst wären die Deutschen niemals auf mich aufmerksam geworden."

Unermüdlicher Arbeiter

Unter seiner Regie hatten Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig als erstes österreichisches Duo ein World-Tour-Turnier gewonnen, zudem führte er Alexander Huber und Robin Seidl zu den Olympischen Spielen in Rio, wo sie Rang neun belegten.

"Vermutlich wird man mich spätestens im Juni bei der U18-Europameisterschaft in Baden wieder in Österreich antreffen", sagt Prietzel, dem im Nachbarland vorerst die Aufgabe zufallen wird, Nachfolger für Deutschlands Weltklasse-Paarungen aufzubauen.

"Ich bin ein unermüdlicher Arbeiter, der mit Liebe und Leidenschaft für den Volleyballsport im Einsatz ist", sagt Prietzel, der seine aktive Karriere nach einem Bandscheibenvorfall bereits als 20-Jähriger wieder beenden musste, "und ich glaube, dass ich die Spieler gut motivieren kann und eine hohe soziale Kompetenz habe."

Ewig werde er sicher nicht Trainer für den Nachwuchs bleiben, sagt der Steyrer, der bereits mit 22 Jahren die Chance als Trainer der Perger Bundesliga-Damen erhalten hatte und später von Dopplers Ex-Coach Marco Solustri viel gelernt hat: "Irgendwann will ich natürlich eine WM- oder Olympia-Medaille gewinnen. Vorerst aber will ich einmal die Jugend nach oben bringen."

