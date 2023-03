Schutz fürs Klima: Steyrer Initiative fordert Temporeduktion auf der Straße

„Weniger Verkehrstote, Feinstaub und Lärmbelästigung sind neben dem Klimaschutz die großen Vorteile einer Temporeduktion,“ sagt der Arzt Dieter Wallentin, Mitglied der Initiative „Da Huat brennt“. Gefordert werden von den Klimaschützern Höchstgeschwindigkeiten von 100 km/h auf der Autobahn, 80 auf Landstraßen und 30 im Ortsgebiet. Um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, hat die Gruppe Aufkleber designt, die sie nun unter Gleichgesinnte bringen möchte.

„Wer wie wir ein Tempolimit von 30/80/100 unterstützt, ist herzlich dazu eingeladen, bei uns einen Aufkleber anzufordern und ihn sich auf sein Fahrzeugheck, das Fahrrad oder den Kinderwagen zu kleben,“ sagt Gerlinde Winter, Sozialarbeiterin und Mitglied von „Da Huat brennt“.

Erst kürzlich haben sich verschiedene Professoren aus dem Bereich Verkehr zur bundesweiten Initiative www.tempolimit-jetzt.at zusammengeschlossen. In einem offenen Brief fordern sie die Bundesregierung dazu auf, die Tempolimits auf 30 km/h im Ortsgebiet, 80 auf Überlandstraßen und 100 auf Autobahnen zu senken. Tempolimits seien leicht umsetzbare und sofort wirksame Maßnahmen, um die Treibhausgasemissionen (THG) des Verkehrs zu reduzieren. Mit der Begrenzung auf Tempo 30/80/100 könnten jährlich rund zehn Prozent oder zwei Millionen Tonnen der Kfz-THG-Emissionen in Österreich eingespart werden.

Zudem würden Tempolimits einen wesentlichen Teil zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Die Rate an Verkehrstoten würde Laut der Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr (FSV) würde die Zahl der Verkehrsopfer um 28 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 zurückgehen, das wären 116 Tote und knapp 7000 Verletzte weniger.

„Mit unseren Aufklebern 30/80/100 möchten wir die Quote der Befürworter erhöhen und Druck auf die Politik ausüben, solche Tempolimits einzuführen,“ sagt die Schriftstellerin Ana Pawlik: „Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur einzelne Personen sind, sondern dass wir stetig mehr Menschen werden, die sich mehr Sicherheit und Klimaschutz im Straßenverkehr wünschen.“

Umstieg aufs Rad erleichtern

Die Klimaschützer von „Da Huat brennt“ wären in einem ersten Schritt jedoch schon zufrieden damit, wenn sich die Stadtpolitik dazu entschließen würde, zwar auf den Hauptverbindungen durch Steyr das 50 km/h-Limit zu belassen, das Tempo jedoch generell in Nebenstraßen und Wohnsiedlungen auf 30 km/h zu reduzieren. Diese sei auch deswegen sinnvoll, weil dadurch das Radfahren in Steyr deutlich sicherer werden würde.

„Wenn wir es schaffen, den Radverkehr zu stärken, mehr Menschen weg vom Auto zum Rad zu bringen, gibt es umso weniger Verkehr auf den Straßen“, sagt Roland Mayr von „Da Huat brennt“: Und immer mehr Steyrern würde damit klar werden, wie unnötig der Bau der Westspange in Wahrheit sei.

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner