Steyrer Hrinkow-Radler holen sich Feinschliff für die Rundfahrt

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen kaum sein: Während sich der in die Weltspitze aufgerückte Haidershofner Gregor Mühlberger, Radprofi in Diensten des deutschen Bora-Teams, ab heute bei den Staatsmeisterschaften auf seinen zweiten Start bei der dreiwöchigen Tour de France vorbereitet, will sich das Steyrer Hrinkow-Profi-Team den letzten Feinschliff für die ebenfalls kommende Woche startende Österreich-Rundfahrt holen.

Mühlberger, vor zwei Jahren Straßen-Staatsmeister, zählt neben seinen Bora-Teamkollegen Lukas Pöstlberger, Patrick Konrad und Felix Großschartner zu den Topfavoriten auf die Titel am Berg und im Straßenrennen. Doch auch die Steyrer Markus Freiberger und Dominik Hrinkow sowie ihre Mannschaftskollegen Patrick Bosman, Daniel Eichinger, Andreas Hofer und Lukas Reckendorfer wollen bei beiden Rennen zumindest Akzente setzen. Wobei vor allem Bosman heiß auf sein Comeback bei der Bergmeisterschaft ist, die heute von Wiesing in Tirol auf die Gramai-Alm führt. Im Vorjahr hatte er auf der 20 Kilometer langen, mit 900 Höhenmetern gespickten Strecke Rang drei belegt. Am Sonntag folgt im Rahmen des 33. Mondsee-Radmarathons, der über fünf Seen führt, die Straßenmeisterschaft. Schlüsselstelle auf den 200 Kilometern mit 3000 Höhenmetern ist die Postalmstraße, die über den 1288 Meter hohen Pass führt.

Artikel von Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr g.winterleitner@nachrichten.at