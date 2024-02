Steyrer HLW ist KI-Pilotschule

Künstliche Intelligenz ist im Alltag angekommen und wird die Lebens- und Berufswelt der Zukunft prägen. Die HLW Steyr hat dies mit der Einführung der Fachrichtung "Design- und Digitalisierungsmanagement" 2019 erkannt und war Vorreiter bei der kritischen Auseinandersetzung mit KI-gestützten Tools wie ChatGPT. So war die HLW Steyr die erste Schule, die künstliche Intelligenz in den Lehrplan aufgenommen hat. Mit der Auswahl als eine von 100 KI-Pilotschulen Österreichs wird dieser erfolgreiche Weg nun fortgesetzt und der Einsatz von KI im Unterricht weiterentwickelt. So kann die Nutzung auch in den anderen Ausbildungsangeboten wie Gesundheitsmanagement, Kultur- und Kongressmanagement und in der 3-jährigen Fachschule pädagogisch sinnvoll gewährleistet werden.

"Wir wollen die Chancen nutzen, aber auch Risiken besprechen. So werden unsere Schüler fit für die Lebens- und Arbeitswelt der Zukunft", sagt Schulleiter Ewald Staltner, der selbst den Gegenstand Künstliche Intelligenz in der Fachrichtung Design- Und Digitalisierungsmanagement unterrichtet.

Das Projektvorhaben wurde im November 2023 von Bildungsminister Martin Polaschek und Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky präsentiert. Die Bildungseinrichtungen erhalten ein eigenes Projektbudget. Damit kann zusätzliche KI-gestützte Lernsoftware angeschafft und – begleitet von den Pädagogischen Hochschulen – getestet und evaluiert werden. Das Bildungsministerium betont, dass KI an den Pilotschulen unterstützend zum Einsatz kommen soll. Das KI-Pilotprojekt zielt nicht nur auf Schüler ab, sondern auch auf das Lehrpersonal. Auch Pädagogen sollen KI-Tools zur Unterstützung verwenden. Diese Tools können etwa bei der Erstellung der Unterrichtsplanung und von Unterrichtsmaterialen eingesetzt werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper