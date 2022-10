Steyrer Hilfsorganisation plant Zentrum für behinderte Kinder in Moldau

Michael Schodermayr, Mitbegründer der Hilfsorganisation "Allianz für Kinder", war kürzlich zum wiederholten Male in der Republik Moldau. Das kleine Land mit der Hauptstadt Chisinau liegt eine gute Flugstunde und nicht einmal 1000 Kilometer entfernt vor unserer Haustür. Die Republik Moldau gilt als Armenhaus Europas. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation noch einmal verschärft.

Mediziner Schodermayr untersuchte bei diesem Besuch keine Kinder wie sonst, sondern traf unter anderem mit Österreichs Botschafterin Stella Avallone und Botschaftsrat Sozialattaché Gero Stuller zusammen. "Wir planen mit lokalen Partnern ganz im Norden des Landes in der Region Edinet ein Gesundheitszentrum vorrangig für Kinder mit Beeinträchtigungen", sagt Schodermayr der Steyrer Zeitung. Bei einem Lokalaugenschein habe er sich ein entsprechendes Grundstück samt zu adaptierendem Gebäude angesehen. Medizinisches Personal, etwa Therapeuten, sei an Ort und Stelle vorhanden.

Zum Bedarf sagt Schodermayr, der gemeinsam mit dem Verein Hoffnung seit acht Jahren in der Republik Moldau Kinder behandelt und bei entsprechender Diagnose für lebensrettende Operationen nach Österreich holt: "Es gibt kaum Strukturen und eine eklatante Minderversorgung." Da und dort könne über Initiative eines Vereins die größte Not von Kindern mit Beeinträchtigungen gelindert werden. In dem einzurichtenden Gesundheitszentrum würden die kleinen Patienten je nach Bedarf etwa Physio-, Ergo- oder Psychotherapie erhalten. "Im Hintergrund kümmern sich unsere Ärzte immer wieder um Akutfälle", führt Schodermayr aus.

Das Projekt soll bis Jahresende auf Schiene sein. Es gibt die Aussicht auf Unterstützung seitens der Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (ADA). Die Stimmung in der Republik Moldau, einem Nachbarn der Ukraine, beschreibt Schodermayr als "angespannt, aber krisenfest". Schätzungen zufolge suchen zwischen 100.000 und 150.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Moldau Schutz. "Die meisten von ihnen sind privat untergebracht." Die Menschen würden das wenige, das sie haben, teilen. "So ähnlich muss es in Österreich 1956 gewesen sein, als Zehntausende Flüchtlinge aus Ungarn bei uns mit offenen Armen empfangen worden sind."

www.allianz-fuer-kinder.at